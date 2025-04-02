Що робити, коли настає паніка: кращі поради від психологів

Паніка — це потужна емоційна реакція на стресову ситуацію, яка може сильно ускладнити здатність приймати обґрунтовані рішення та керувати своїми емоціями.

Про це повідомляє «ПЛ».

Паніка часто виникає через раптові загрози або надмірну інформацію, що приводить до відчуття безвиході та втрати контролю. Психологи наголошують, що найперше, що потрібно робити в момент паніки, — це зупинити свої думки та зосередитися на контролі над диханням.

Покрокова методика допомоги під час паніки включає кілька основних етапів. Першим кроком є заспокоєння дихання: повільне і глибоке дихання через ніс допомагає заспокоїти нервову систему. Це дозволяє зменшити фізичні симптоми тривоги, такі як прискорене серцебиття і пітливість.

Далі необхідно зосередитись на своєму тілі, щоб знизити емоційну напругу. Одним із методів є так звана техніка «заземлення»: звернення уваги на фізичні відчуття, наприклад, відчуття пальців на поверхні або слухання звуків навколо.

Також важливо знати, що під час паніки треба дати собі час для відновлення та не забороняти собі відчувати ці емоції.

Психологи рекомендують практикувати емоційну гнучкість і навчитися сприймати паніку як тимчасовий стан, який можна подолати. Якщо паніка стала частиною вашого життя, варто звернутися до фахівця для вивчення глибинних причин і розробки індивідуальної стратегії управління стресом.

Психологи також підкреслюють важливість соціальної підтримки. Спілкування з близькими, друзями або людьми, яким ви довіряєте, може знижувати рівень тривоги і допомогти впоратися з панікою. Довірливе спілкування дозволяє знизити відчуття ізоляції і створити емоційну підтримку в складні моменти.

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