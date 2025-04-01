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Чого не вистачає організму, якщо тягне до соленого

Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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Солена їжа
Солена їжа

Згідно з дослідженнями Інституту нутриціології, підвищене бажання споживати солоні продукти може свідчити про дефіцит певних мікроелементів в організмі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найпоширенішими причинами є недостатня кількість натрію, калію або магнію. Також тяга до солоного може бути пов’язана з низьким рівнем гідратації, хронічною втомою або навіть стресом.

Якщо постійно хочеться солоного, варто звернути увагу на раціон: збільшити споживання продуктів, багатих на електроліти – горіхів, зелених овочів, риби. Дефіцит натрію може виникати у спортсменів або людей, які активно займаються фізичною працею, оскільки під час потовиділення організм втрачає значну кількість солей.

Крім того, надмірне бажання вживати солону їжу може сигналізувати про порушення роботи нирок або щитоподібної залози.

Важливо підтримувати баланс рідини в організмі, оскільки зневоднення може змусити тіло вимагати більше солі. Оптимальна кількість води залежить від індивідуальних особливостей, але в середньому слід випивати 1,5–2 літри чистої води на день. Якщо тяга до солоного триває протягом тривалого часу, слід звернутися до лікаря для комплексного обстеження.

Щоб контролювати споживання натрію, важливо звертати увагу на кількість солі у готових продуктах, таких як ковбаси, чипси, консерви. Надмірне вживання солоної їжі може призвести до затримки рідини, підвищення артеріального тиску та навантаження на серцево-судинну систему. Збалансоване харчування – ключ до здоров’я та гарного самопочуття.

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Карина Шевченко Send an email 5 часов ago
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