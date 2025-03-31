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Як куркума впливає на організм: незвичайні властивості прянощі

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Куркума, відома своїм яскраво-жовтим кольором, має не лише кулінарну цінність, але й значний вплив на здоров’я людини.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Ця пряність широко використовується в аюрведичній та традиційній китайській медицині завдяки своїм цілющим властивостям. Основний активний компонент куркуми — куркумін — володіє потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Наукові дослідження підтверджують, що куркума може бути корисною при лікуванні артриту, метаболічного синдрому та гіперліпідемії. Куркумін сприяє зменшенню запальних процесів у суглобах, що може полегшувати біль при ревматоїдному артриті.

Крім того, куркума покращує роботу шлунково-кишкового тракту, стимулюючи вироблення жовчі, що допомагає організму ефективніше засвоювати жири та підтримувати здорову вагу.

Деякі дослідження свідчать про позитивний вплив куркуми на роботу мозку, зокрема у профілактиці нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Однак, незважаючи на численні корисні властивості, перед початком регулярного вживання куркуми слід проконсультуватися з лікарем, особливо людям із захворюваннями жовчного міхура або при прийомі певних медикаментів.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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