Коли треба подбати про здоров’я рук: є реальні сигнали

Наші руки щодня зазнають значних навантажень, і нерідко ми нехтуємо їхнім здоров’ям. Однак існують сигнали, які свідчать про те, що варто приділити їм більше уваги.

Про це повідомляє «ПЛ».

Один із таких сигналів – надмірна сухість та тріщини на шкірі, які можуть свідчити про нестачу вітамінів або проблеми з гідратацією. Особливо в холодну пору року шкіра рук піддається впливу низьких температур, що призводить до подразнення та лущення.

Ще один тривожний симптом – ламкість нігтів, що може вказувати на дефіцит кальцію або заліза. Важливо також слідкувати за кольором шкіри рук: блідість чи синюшність можуть свідчити про порушення кровообігу.

Ще один важливий сигнал – втрата чутливості пальців або поколювання, що може бути ознакою проблем із судинами або нервовою системою. Також варто звернути увагу на постійне відчуття холоду в пальцях – це може бути наслідком не лише поганого кровообігу, а й порушення роботи щитоподібної залози.

Лікарі рекомендують зволожувати шкіру кремами з натуральними маслами, носити рукавички у холодну погоду та регулярно робити вправи для покращення кровообігу. Крім того, правильне харчування, збагачене жирними кислотами Омега-3, сприятиме підтримці здоров’я шкіри та нігтів.

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