Чому ми не можемо писати лівою рукою так, як правою: висновок вчених

Людський мозок асиметричний, і ця особливість впливає на моторні навички. Близько 90% людей є правшами, що пов’язано з домінуванням лівої півкулі мозку, яка відповідає за мовлення та координацію рухів правої руки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак навіть лівші, які мають розвинену праву півкулю, часто стикаються з труднощами при письмі другою рукою. Нейробіологи пояснюють цей феномен тим, що мозок формує сильніші нейронні зв’язки для домінантної руки, через що рухи стають більш точними та автоматизованими.

Під час спроб написати текст недомінантною рукою активуються інші ділянки мозку, що ускладнює процес.

Дослідження показують, що завдяки регулярній практиці можна значно покращити координацію другої руки. Однак, навіть за умов тренування, писати лівою рукою так само швидко і чітко, як правою, для правші буде складно.

Це обумовлено різними шляхами передачі імпульсів у мозку, а також відсутністю достатнього досвіду роботи з недомінантною рукою.

Нагадаємо, що робити, коли болять м’язи після тренування: дієві поради.