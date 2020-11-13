47-летняя модель Хайди Клум сразила фанатов винтажным платьем (ФОТО)

Модель Хайди Клум всегда была склонна демонстрировать свое тело на публике. А после того как 47-летняя звезда вышла замуж за 31-летнего Тома Каулитца, образы ее стали еще более смелыми и вызывающими.

Новое фото она показала в Сети.

Своим внешним видом супермодель словно напоминает, что возраст – не помеха, чтобы выглядеть роскошно. А также, что нет смысла скрывать эту красоту. Новое тому доказательство появилось на странице знаменитости несколько часов назад.

Хайди красуется на снимках в образе от Manfred Thierry Mugler. Винтажное платье 1998-го года выполнено в духе великого мастера эпатажа и отличается сразу несколькими выразительными деталями. Высокий разрез на бедре, который оголил стройные бесконечные ноги немецкой супермодели, а также декольте, которое если не полностью оголило грудь манекенщицы и телеведущей, то уж точно показало большую ее часть.

Впрочем, свои формы Хайди никогда не пыталась скрыть. Во время круиза в свадебном путешествии звезда несколько раз представала перед фанатами топлес.

Роскошный образ для вечера Клум дополнили изысканные босоножки на шпильке. Не обошлось и без безупречного макияжа, а также укладки от лучших мастеров. Выглядела жена Тома Каулитца просто сногсшибательно.

Напомним, Хайди Клум показала фото в постели.

По материалам: Голос