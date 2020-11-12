Настя Каменских поделилась эффектным снимком из ванной комнаты

Популярная певица Настя Каменских в 2017 году заявила о сольной карьере. Первая ее композиция «Это моя ночь» сразу полюбилась преданным поклонникам.

С каждым годом стиль музыки становился более серьезным. Уже в этом году она презентовала свой дебютный альбом «Эклектика», в котором присутствуют испаноязычные мотивы с украинской душой. Каменских успешно покоряет мировые музыкальные чарты и мечтает получить Грэмми.

Артистка активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, сегодня, 12-го ноября, она опубликовала пикантное фото, представ обнаженной. Снимок был сделан в ванной комнате. Супруга Потапа часто радует поклонников «горячими» кадрами.

«Спорт, душ под музыку, вкусный завтрак и теплые слова родным – мои обязательные атрибуты классного утра», – подписала фото Настя Каменских.

Ранее Каменских показала точеную загорелую фигуру в белоснежном бикини.

По материалам: Голос