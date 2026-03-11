Що можна посадити на городі у березні: думка експертів в області агрономії

Березень традиційно вважається початком активного підготовчого етапу для нового аграрного сезону.

Про це повідомляє «ПЛ».

З підвищенням температури та збільшенням світлового дня багато городників розпочинають перші польові роботи. Фахівці у сфері агрономії зазначають, що у цей період можна висаджувати низку холодостійких культур, які добре переносять ранні весняні умови.

За словами експертів аграрної галузі, у відкритий ґрунт у березні за сприятливої погоди можна висівати деякі ранні овочі. Йдеться, зокрема, про культури, які здатні проростати за відносно низьких температур.

Такі рослини не потребують тривалого прогрівання ґрунту, що дозволяє отримати ранній урожай.

Крім того, березень є важливим місяцем для вирощування розсади. Саме в цей час багато городників висівають насіння овочевих культур у теплицях або спеціальних контейнерах. Такий підхід дозволяє зміцнити рослини до моменту пересаджування у відкритий ґрунт у квітні або травні.

Агрономи наголошують, що успішність ранніх посадок значною мірою залежить від погодних умов.

Різкі похолодання або заморозки можуть негативно впливати на сходи, тому городникам рекомендують використовувати укривні матеріали або тимчасові парники. Це допомагає захистити молоді рослини від температурних коливань.

Фахівці також підкреслюють, що ранні роботи на городі варто поєднувати з підготовкою ґрунту. Навесні важливо розпушити землю, внести органічні або мінеральні добрива та перевірити рівень вологості. Правильна підготовка ділянки дозволяє значно підвищити врожайність упродовж усього сезону.

Таким чином, березень відкриває новий цикл сільськогосподарських робіт для городників. За правильного планування та врахування погодних умов саме ранні посадки можуть забезпечити більш швидке отримання першого врожаю.

Втім, деякі задаються питанням про те, що вже треба робити на городі у березні.