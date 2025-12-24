Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 22 по 28 грудня: що можна вигідно придбати

Передсвятковий період традиційно супроводжується активізацією споживчого попиту, що змушує великі торговельні мережі коригувати цінову політику.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційною інформацією ритейлера «Сільпо», у проміжку з 22 по 28 грудня в магазинах мережі діють планові тижневі знижки, сформовані в межах стандартної програми лояльності. Акційні пропозиції охоплюють широкий спектр товарів повсякденного споживання, а також позиції, які традиційно користуються підвищеним попитом напередодні свят.

Компанія підкреслює, що всі знижки відображаються у фіскальних чеках коректно, а інформація про попередню та акційну ціну відповідає вимогам чинного законодавства. Важливо, що остаточний перелік товарів може відрізнятися залежно від конкретного магазину, логістичних можливостей та залишків на складі.

Таким чином, споживачам рекомендується перевіряти актуальні пропозиції через офіційні канали мережі, що дозволяє уникнути дезінформації та некоректних очікувань у період підвищеного навантаження на торговельну систему.

