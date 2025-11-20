Найкращі тижневі знижки у Сільпо з 17 по 23 листопада: що можна вигідно придбати

Мережа супермаркетів «Сільпо» з 17 по 23 листопада проводить традиційну акційну програму «НЛО», яка охоплює значний перелік товарів, доступних із вигідними пропозиціями, включно з форматом «1+1» та системою бонусних нарахувань.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні промоматеріали вказують, що покупці можуть придбати низку товарів із підвищеним бонусним кешбеком або за спеціальною ціною, що особливо актуально напередодні зимового сезону.

Серед акційних позицій часто трапляються категорії тривалого зберігання, товари повсякденного попиту, окрема побутова хімія та іноді — дитяче харчування чи кава, залежно від регіональних особливостей конкретного магазину.

Завдяки програмі лояльності покупці отримують можливість накопичувати додаткові балобонуси — це дозволяє суттєво зекономити на майбутніх покупках. Представники мережі нагадують, що асортимент знижок може відрізнятися між містами, тому рекомендовано перевіряти інформацію в додатку або на сайті «Сільпо».

Для тих, хто планує значні закупівлі або хоче поповнити запаси товарів довготривалого використання, саме цей тиждень може стати оптимальним періодом для економії, оскільки акція охоплює широкий спектр пропозицій, характерних для середини осені.

