Финансы

Україна підписала з США меморандум щодо копалин: подробиці

Влада України вирішила продемонструвати США свій намір бути надійним партнером у багатьох галузях.

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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Прапори США та України
Прапори США та України

Україна та Сполучені Штати Америки зробили важливий крок на шляху до поглиблення двосторонніх економічних зв’язків, підписавши меморандум, який закладає основу для укладання всеохопної угоди про партнерство у сфері стратегічних мінералів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» очильниці Мінекономіки Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, підписання меморандуму є стратегічним кроком, що демонструє взаємну готовність урядів України та США до глибокої економічної інтеграції в контексті післявоєнного відновлення та модернізації української економіки. Цей меморандум відкриває перспективу створення взаємовигідної платформи співпраці у сфері добування та переробки критично важливих мінеральних ресурсів, що мають глобальне значення.

Свириденко також акцентувала на важливості формування окремого інвестиційного інструменту – Фонду інвестицій у відбудову України. За її словами, така структура сприятиме притоку капіталу в інфраструктурні проєкти, що передбачають оновлення промислової бази, логістичних вузлів та інших ключових елементів економічної екосистеми.

У міністерстві економіки наголошують, що нова угода з американською стороною буде містити прозорий механізм залучення приватних і державних інвесторів із США до проектів, які не тільки підтримають економічну стійкість України, а й сприятимуть забезпеченню енергетичної безпеки демократичних країн.

Юлія Свириденко зазначила, що процес фіналізації тексту угоди вже розпочато. Найближчим часом її буде подано на підпис, а після цього – на ратифікацію відповідними парламентськими структурами обох країн. Вона підкреслила, що метою партнерства є спільне прагнення до безпечного, суверенного та економічно сильного майбутнього України.

Тим часом Зеленський дав нову обіцянку після удару РФ по Сумах.

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Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
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