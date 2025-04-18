Україна підписала з США меморандум щодо копалин: подробиці

Україна та Сполучені Штати Америки зробили важливий крок на шляху до поглиблення двосторонніх економічних зв’язків, підписавши меморандум, який закладає основу для укладання всеохопної угоди про партнерство у сфері стратегічних мінералів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» очильниці Мінекономіки Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, підписання меморандуму є стратегічним кроком, що демонструє взаємну готовність урядів України та США до глибокої економічної інтеграції в контексті післявоєнного відновлення та модернізації української економіки. Цей меморандум відкриває перспективу створення взаємовигідної платформи співпраці у сфері добування та переробки критично важливих мінеральних ресурсів, що мають глобальне значення.

Свириденко також акцентувала на важливості формування окремого інвестиційного інструменту – Фонду інвестицій у відбудову України. За її словами, така структура сприятиме притоку капіталу в інфраструктурні проєкти, що передбачають оновлення промислової бази, логістичних вузлів та інших ключових елементів економічної екосистеми.

У міністерстві економіки наголошують, що нова угода з американською стороною буде містити прозорий механізм залучення приватних і державних інвесторів із США до проектів, які не тільки підтримають економічну стійкість України, а й сприятимуть забезпеченню енергетичної безпеки демократичних країн.

Юлія Свириденко зазначила, що процес фіналізації тексту угоди вже розпочато. Найближчим часом її буде подано на підпис, а після цього – на ратифікацію відповідними парламентськими структурами обох країн. Вона підкреслила, що метою партнерства є спільне прагнення до безпечного, суверенного та економічно сильного майбутнього України.

Тим часом Зеленський дав нову обіцянку після удару РФ по Сумах.