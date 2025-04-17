Зеленський дав нову обіцянку після удару РФ по Сумах: подробиці

Президент України Володимир Зеленський у нещодавній заяві окреслив стратегічну позицію держави: злочини російських окупантів, зокрема удари по мирних містах, не залишаться безкарними.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Під час виступу глава держави заявив, що Україна має в своєму розпорядженні достатній арсенал для рішучої відповіді тим, хто продовжує тероризувати цивільне населення. Йдеться про сучасні дрони, ракети, артилерійські системи, бронетехніку та технологічні комплекси, які вже змінюють динаміку бойових дій на фронті.

Символічно, що 13 квітня — день, коли російська ракета влучила по Сумах, спричинивши жертви серед мирного населення, — збігся з професійним святом працівників української оборонної промисловості. Президент нагородив державними відзнаками провідних фахівців галузі, відзначивши їхній вклад у зміцнення обороноздатності країни.

За його словами, понад 300 тисяч людей у цій сфері працюють фактично у воєнному режимі, забезпечуючи ЗСУ надійним, технологічним і вже переважно локалізованим озброєнням.

На думку аналітиків, публічна риторика Києва свідчить про формування не лише технічної, а й стратегічної готовності до асиметричної та точкової відповіді на будь-які прояви агресії. Важливою стає не лише сама наявність зброї, а й її точність, мобільність та здатність мінімізувати ризики для цивільного населення в умовах повномасштабного конфлікту.

Тим часом Зеленський підписав новий закон щодо ТЦК.