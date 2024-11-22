Звідки держава візьме гроші на «тисячу Зеленського»

І для виплати цієї допомоги будуть зовсім не гроші партнерів, а залишки коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка.

Нардеп розповів, що цього року на фінансову підтримку в розмірі 1000 гривень, обіцяну президентом Володимиром Зеленським кожному громадянину, планують виділити п’ять мільярдів гривень, а у 2025 році — 10 мільярдів гривень. При цьому він зазначив, що це будуть зовсім не кошти західних партнерів, а із Фонду безробіття.

Своєю чергою народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на програму, яку в народі вже прозвали «тисячею Зеленського» кошти виділять з програми, яка фінансує кешбек. За його словами, кошти можна буде отримати або в електронному форматі, або у відділенні «Укрпошті».

«Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року найде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде», — зазначив нардеп.

Раніше ПЛ писала про те, хто отримає «вчительську тисячу» у 2025 році.