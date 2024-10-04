Хто в Україні може не платити за комунальні послуги і що для цього потрібно

Знижка у 100% надається тільки деяким категоріям громадян.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Хто має право на 100% знижку на послуги ЖКГ

За даними Пенсійного фонду, громадянам літнього віку держава виступає гарантом у наданні права на 100% знижку:

на оплату житлово-комунальних послуг;

купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу.

Відповідна пільга передбачається громадянам, які за свого трудового життя працювали за окремими професіями та проживали (продовжують проживати) у сільській місцевості.

Пільга поширюється на громадян, які мали таку професію:

педагоги;

медики та фармацевти;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотекарі;

працівники державних/комунальних закладів культури, освітніх закладів у галузі культури.

Дана категорія громадян зобов’язана мати не менше трьох років страхового стажу роботи, а на момент виходу на заслужений відпочинок — працювали на посадах за вищевказаними професіями.

Пільга надається за умови, якщо середньомісячний дохід родини за попередні пів року у розрахунку на одну особу не більший за розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Її розмір у 2024 році становить 4,24 тис. грн.

Знижка призначається на 12 місяців з місяця звернення, проте не більше, ніж до завершення поточного календарного року.

У ПФУ зауважують, що відповідна пільга не може поширюватись на членів родини пільговика.

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Як оформити знижку у жовтні

Для того, що людині призначили пільгу, потрібно надати у ПФУ такі документи:

заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива та скрапленого газу;

документи, де підтверджується проживання людини у сільській місцевості.

«Для внесення даних до Реєстру пільговиків необхідно подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу. Довідку видає відділ освіти, охорони здоров’я, культури, райдержадміністрація чи адміністрація установи, де людина працювала, або сільська чи селищна рада (у разі ліквідації закладу) на підставі записів у трудовій книжці», — наголошують фахівці фонду.

Подати заяву у жовтні доволі просто. Є кілька варіантів:

через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради тергромад, центри надання адмінпослуг;

надіславши поштою на адресу органу ПФУ;

дистанційно через сайт е-послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФУ;

через портал державних послуг «Дія».

Раніше ПЛ писала про те, чи збільшиться пенсія, якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше 60 років.