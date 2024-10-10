Що таке система балів для ВПО і як з нею отримати житло

Не зважаючи на те, що багато проєктів із будівництва та надання житла для переселенців перебувають на етапі планування, але вже зараз можна стати в чергу на отримання квартири.

Регулювання процесу подання заявки та критерії відбору відбувається спеціальною системою нарахування балів, завдяки якій справедливо визначається пріоритетність.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Час Пік.

Кроки для подання заявки на житло

Для того, щоб стати в чергу на отримання житла, необхідно виконати кілька важливих кроків:

Отримання статусу ВПО. Цим статусом підтверджується ваше право на підтримку держави як внутрішньо переміщеної особи. Він необхідний для подальших дій.

Цим статусом підтверджується ваше право на підтримку держави як внутрішньо переміщеної особи. Він необхідний для подальших дій. Подання заяви . Заявка на житло подається через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або безпосередньо до органів місцевої влади.

. Заявка на житло подається через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або безпосередньо до органів місцевої влади. Підтвердження відсутности житла. Важливо, щоб жоден член родини не володів нерухомістю на підконтрольній Україні території, або ж якщо це житло було зруйноване російськими обстрілами. У другому випадку потрібно надати відповідний акт, складений на місці події.

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Система нарахування балів: хто має пріоритет?

Житло надаватиметься переселенцям за системою бальної оцінки. Нарахування балів відбувається як за всю родину, так і за окремих її членів, з урахуванням соціальних та демографічних критерій.

Основними пріоритетами в отриманні житла є:

Сім’ї з дітьми. Родини з більшою кількістю дітей отримують більше балів: Сім’ї з трьома і більше дітьми отримують 27 балів; Сім’ї з двома дітьми — 26 балів; Сім’ї з однією дитиною — 25 балів.

Соціальні критерії. Існують додаткові бали для особливих категорій: Сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув або пропав безвісти під час збройної агресії РФ — 3 бали на сім’ю. Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни — 2 бали. Сім’ї з дітьми з інвалідністю отримують 3 бали за кожну дитину.



Як розподіляються квартири

Якщо кілька родин має однакову кількість балів, квартиру отримує та родина, яка раніше подала заявку. Це підкреслює важливість діяти оперативно, для збільшення шансів на отримання житла.

Повний список умов та критеріїв, за якими нараховуються бали, можна знайти в постанові Кабміну України, що регулює це питання.

Чому це важливо

Багато переселенців, які втратили свої домівки через війну, мають першочергову потребу у житлі. Створення чіткої системи надання житла з урахуванням соціальних і демографічних показників дозволить підтримати найбільш уразливі категорії населення. Це також важливий крок, завдяки якому люди швидше повернуться до нормального життя після втрати житла та руйнувань, спричинених війною.

Не зважаючи на те, що процес може затягнутися до повного завершення всіх проєктів, участь у програмі вже зараз дає можливість переселенцям сподіватися на новий дім.

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