Курс валют на сьогодні, 7 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Так, після вихідних валюта здешевшала. Долар та злотий втративли у ціні 4 копійки, а євро – 9 копійок.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 7.10.2024

Долар США – 41,18 (- 4 коп.)

Євро – 45,43 грн (- 9 коп.)

Польський злотий – 10,53 грн (- 4 коп.)

В обмінниках за долар пропонують 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.

Євро в обмінниках купують за 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк – 40,85-41,45 грн

Ощадбанк — 41,00-41,50 грн

ПУМБ – 41,00-41,60 грн

Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн

Укрексімбанк – 40,90-41,50 грн

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Курс євро в банках

ПриватБанк – 44,90-45,90 грн

Ощадбанк — 45,10-46,05 грн

ПУМБ – 45,00-45,70 грн

Укрсиббанк – 45,10-46,00 грн

Укрексімбанк – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,54-10,69 грн

Ощадбанк — 10,05-10,80 грн

Укрексімбанк — 10,40-10,70 грн

ПУМБ – 10,20-10,70 грн

За думкою експертів, Нацбанк найближчого тижня продовжить стримувати девальвацію гривні за рахунок продажу безготівкової валюти на міжбанківському ринку, щоб таким чином зменшити зростання цін у жовтні.

Тому, фінансові аналітики вважають, що ще тиждень збережеться нинішня стабільність курсу.

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