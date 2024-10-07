Курс валют на сьогодні, 7 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 жовтня.
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Так, після вихідних валюта здешевшала. Долар та злотий втративли у ціні 4 копійки, а євро – 9 копійок.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 7.10.2024
- Долар США – 41,18 (- 4 коп.)
- Євро – 45,43 грн (- 9 коп.)
- Польський злотий – 10,53 грн (- 4 коп.)
В обмінниках за долар пропонують 41,4 грн. Продають за 41,5 грн.
Євро в обмінниках купують за 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 40,85-41,45 грн
- Ощадбанк — 41,00-41,50 грн
- ПУМБ – 41,00-41,60 грн
- Укрсиббанк – 40,95-41,50 грн
- Укрексімбанк – 40,90-41,50 грн
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Курс євро в банках
- ПриватБанк – 44,90-45,90 грн
- Ощадбанк — 45,10-46,05 грн
- ПУМБ – 45,00-45,70 грн
- Укрсиббанк – 45,10-46,00 грн
- Укрексімбанк – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,54-10,69 грн
- Ощадбанк — 10,05-10,80 грн
- Укрексімбанк — 10,40-10,70 грн
- ПУМБ – 10,20-10,70 грн
За думкою експертів, Нацбанк найближчого тижня продовжить стримувати девальвацію гривні за рахунок продажу безготівкової валюти на міжбанківському ринку, щоб таким чином зменшити зростання цін у жовтні.
Тому, фінансові аналітики вважають, що ще тиждень збережеться нинішня стабільність курсу.
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