Як зміняться пенсії у жовтні та хто отримає надбавку

Низка інших категорій пенсіонерів зможуть отримати грошову допомогу від ВПП ООН.

Про це пише Первая Лента з посиланням на НВ.

Вікова надбавка до пенсії

У жовтні 2024 року пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років, очікує надбавка до щомісячних виплат. Усі пенсіонери, які досягли вказаного віку і отримують пенсії нижче за 10 340,35 грн, можуть розрахоувати на таку надбаку.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Допомога пенсіонерам від ВПП ООН

Також у жовтні пенсії виростуть у тих громадян, хто має право на виплати від ВПП ООН.

Варто нагадати, що програму додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно.

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

Додаткова грошова допомога передбачена для пенсіонерів, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, яку є у базах даних Пенсійного фонду. Виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ Укрпошта).

Раніше ПЛ писала про те, як розрахувати розмір пенсії в Україні.