Курс валют на 22.07.2024: скільки коштують долар, євро і злотий у банках

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 22 липня. Долар знову здорожчав на 7 коп. Водночас євро здешевшав на 8 коп, а ось злотий залишився без змін.

Про це пише Первая Лента з посиланням на НБУ.

Курс валют на 22 липня

Долар США – 41,49 грн (+7 коп)

Євро – 45,18 грн (-8 коп)

Польський злотий – 10,54 грн (0 коп)

Курс долара в банках

«ПриватБанк» – 41,10-41,70 грн

«ПУМБ» – 41,50-41,99 грн

«Укрсиббанк» – 41,20-41,90 грн

«Укрексімбанк» – 41,25-41,85 грн

Курс євро в банках

«ПриватБанк» – 44,90-45,90 грн

«ПУМБ» – 45,20-45,80 грн

«Укрсиббанк» – 44,85-41,85 грн

«Укрексімбанк» – 44,90-45,90 грн

Курс злотого в банках

«ПриватБанк» – 10,44-10,60 грн

«ПУМБ» – 10,20-10,70 грн

«Укрексімбанк» – 10,40-10,70 грн

В НБУ пояснюють зростання курсу долара, яке відбувається протягом останніх двох місяців, збільшенням бюджетних видатків. Не зважаючи на це, ситуація на валютному ринку контрольована. Фахівці Нацбанку регулярно здійснюють моніторинг та аналізують ринкові тенденції, щоб забезпечити стабільність національної валюти. Вони вживають усіх необхідних заходів, щоб запобігти різким коливанням курсу та підтримувати економічну стабільність в країні.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої.