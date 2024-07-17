В Україні хочуть підвищити податки на солодкі напої: на скільки зросте їх вартість

Загалом йдеться про всі напої, в яких міститься цукор або підсолоджувачі.

Про це пише Первая Лента з посиланням на допис голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

За його словами, дана законодавча ініціатива спрямована на захист здоров’я людей шляхом підвищення цін на даний вид продукції, що в свою чергу зменшить споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин.

Законопроєктом №9032-1 пропонується:

віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

За словами Гетманцева, близько 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах. Такі кроки спрямовані на досягнення цілей охорони здоров’я.

Також голова комітету додав, що запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року, згідно якої «держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними».

Нині за законопроєкт віддали свої голоси 16 членів комітету. Чи буде ухвалено закон, залежить від Верховної Ради України.

Раніше ПЛ писала про те, що НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці.