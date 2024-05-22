В яких випадках українцям можуть виписати штраф за перекази з картки на картку

Про це пише Первая Лента з посиланням на прес-службу НБУ.

Стало відомо, що Національний банк України хоче внести зміни до правил карткових переказів.

Згідно з повідомленнями, наприкінці березня НБУ започаткував громадське обговорення проекту постанови, який передбачає внесення змін до порядку здійснення платіжних операцій.

Відповідно до запропонованих змін, планується ввести заборону на переведення коштів в готівку за розрахунками, які проводяться шляхом пересилання без відкриття рахунку.

Метою введення такого обмеження є «підвищення прозорості платіжних операцій» в Україні. Щойно зазначений проект постанови буде затверджений і набуде чинності, в країні почнуть діяти нові правила переказу коштів з картки на картку.

Які транзакції можуть заблокувати

Українці повинні знати, що деякі транзакції можуть бути заблоковані банками, особливо якщо сума перевищує встановлені ліміти.

Згідно з діючим законодавством, перекази на суму від 5 тисяч гривень підлягають контролю. Особливу увагу банки перевіряють транзакції, що перевищують 400 тисяч гривень. Крім загальнодержавних обмежень, фінустанови також мають право встановлювати свої внутрішні ліміти на перекази.

Адвокати застерігають, що деяким громадянам можуть заблокувати рахунок та виписати значні штрафи через підозрілі фінансові транзакції. Наприклад, у випадку, якщо особо не є зареєстрованим фізичною особою-підприємцем (ФОП), займається електронною комерцією та регулярно отримує значні суми коштів з різних рахунків, які не пов’язані з її діяльністю.

Крім того, якщо виникають підозри щодо нелегальних фінансових надходжень, інформація може бути передана до контрольних органів. У разі підтвердження порушень, громадянин може отримати штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Українці повинні знати, що банківські системи безпеки автоматично моніторять усі операції, які перевищують 400 тисяч гривень.

Раніше ПЛ писала про те, що ПриватБанк змінив правила отримання карток.