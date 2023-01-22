Редкий этюд Ван Дейка выставлен на аукцион Sotheby’s за $3 миллиона

Редкий этюд голландского художника XVII века Антониса Ван Дейка — придворного живописца короля Карла I — для картины «Святой Иероним с ангелом» выставлен на торги аукционным домом Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание The Times.

Фото: thetimes.co.uk

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История картины

Картина, на которой изображен сидящий обнаженный пожилой мужчина с длинной бородой, была найдена в сарае в городе Киндерхуке, основанном голландскими поселенцами на севере штата Нью-Йорк в конце XVII века. В 2002 году государственный служащий и коллекционер Альберт Робертс приобрел ее за $600, не зная, кто ее автор. В 2019 году эксперты установили, что этюд был создан Антонисом Ван Дейком в период с 1618 по 1620 год, когда мастер работал над картиной «Святой Иероним с ангелом».

По мнению представителей Sotheby's, работа могла быть написана в мастерской Питера Пауля Рубенса в Антверпене.

«Такие работы не демонстрировались. Художник зачастую держал их в мастерской, чтобы иметь под рукой в любой момент, работая над основным полотном», — рассказал Кристофер Апостл, глава отдела живописи старых мастеров Sotheby's.

Эксперты аукционного дома оценивают лот в $3 млн.

Источник: МинФин