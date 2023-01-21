Украинцам могут списать долг за коммуналку, который накопился во время войны

Украинские власти могут списать гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, задолженность по оплате коммунальных услуг. Об этом говорится в законопроекте № 8367.

Фото: slovoidilo.ua

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«Главной целью проекта Закона является государственная поддержка граждан Украины путем предоставления возможности реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и недопущения увеличения долгов за жилищно-коммунальные услуги в связи с невозможностью их оплаты большей частью населения Украины», — говорится в пояснительной записке.

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Проект закона предусматривает внесение изменений в статьи 1, 2 Закона Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» и предоставляет возможность гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ:

осуществить реструктуризацию задолженности за природный газ, за централизованное отопление и снабжение горячей водой, за снабжение электрической энергией, возникшей во время действия военного положения;

осуществить списание задолженности граждан за природный газ, за централизованное отопление и снабжение горячей водой, за снабжение электрической энергией за период введения военных (боевых) действий на территориях, где расположено их жилье.

Источник: МинФин