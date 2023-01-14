Минфин США предупредил о достижении лимита госдолга уже в этом месяце

США, вероятно, достигнут установленного лимита государственного долга в $31,4 трлн 19 января 2023 года, что заставит министерство финансов принять чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые могут предотвратить дефолт к началу июня. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

Фото: pixabay.com

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«Когда лимит будет достигнут, министерству нужно будет начать принимать определенные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить невыполнение США своих обязательств», — сказала Еллен в письме новому спикеру Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти и другим лидерам Конгресса.

В письме говорится, что министерство финансов США пока не может дать оценку того, как долго чрезвычайные меры позволят продолжать выплачивать обязательства правительства. Кроме того, маловероятно, что наличные деньги и чрезвычайные меры будут исчерпаны к началу июня.

Отмечается, что оценка министерства относительно того, что правительство сможет оплатить свои счета только до начала июня без увеличения лимита, означает крайний срок значительно раньше прогнозов некоторых внешних бюджетных аналитиков о том, что правительство исчерпает свои средства и возможности займов где-то в третьем квартале календарного. 2023 года.

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Добавляется, что республиканцы, контролирующие сейчас Палату представителей, угрожали использовать верхний предел долга как рычаг, чтобы требовать сокращения расходов от демократов и администрации президента США Джо Байдена.

Вашингтон и Уолл-стрит обеспокоены возможной жесткой борьбой за потолок долга этого года, который может быть по крайней мере такой же разрушительной, как затяжная борьба 2011 года, повлекшая кратковременное снижение кредитного рейтинга США и годы принудительного внутреннего и сокращения военных расходов.

Источник: МинФин