Главное за четверг: Новые ОВГЗ, инвестиции в золото и льготы для промышленности

Минфин обкатал новые ОВГЗ: как изменится рынок гособлигаций

Минфину стало проще привлекать на внутреннем рынке средства для финансирования бюджетного дефицита. Помог Нацбанк, который заинтересовал банки в покупке ОВГЗ, а заодно и дал им еще один повод пересмотреть доходность по вкладам. «Минфин» расскажет, что произошло, и как решения регулятора отразятся на депозитных ставках и рынке гособлигаций.

Золото снова растет: когда можно выгодно войти в этот актив

Вчера, 11 января, цены на золото достигли восьмимесячного максимума. Спотовое золото подорожало на 0,3% — до 1 883,48 доллара за унцию, — что является самым высоким уровнем с начала мая. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5% — до 1 885,90 доллара. Почему так происходит и какие ценники на него увидим в первые три месяца года, расскажет «Минфин».

Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса

Верховная Рада на заседании в четверг, 12 января, приняла закон «О внесении изменений в подраздел 8 раздела Х Х Налогового кодекса о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения».

Сколько должна вернуть Украина в 2023 году. Рост цен на золото и прогноз курса валют (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: сколько должна вернуть Украина в 2023 году. Цена на золото снова активно пошла вверх. Что реально происходит на рынке дорогостоящих металлов. Прогноз курса доллара и евро на период с 12 по 18 января.

Рада одобрила законопроекты по налоговым и таможенным льготам для промышленности

Верховная Рада приняла за основу законопроекты № 8298 и № 8299, которые предусматривают введение ряда налоговых льгот для промышленности.

Источник: МинФин