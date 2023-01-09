Нацбанк пока не видит оснований для национализации Сенс Банка (Альфа-Банка)

Национальный банк пока не видит признаков неплатежеспособности Сенс Банка (ранее — Альфа-Банк), поэтому не видит оснований для его национализации. Об этом первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в эфире национального телемарафона, сообщает Бизнес.Цензор.

Фото: flickr

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«Национализация системно-важного банка возможна лишь в том случае, если этот банк будет признан неплатежеспособным. На сегодняшний день мы не видим признаков, которые угрожали бы платежеспособности Сенс Банка (Альфа-Банка), — сказала Рожкова.

По ее словам, НБУ будет вынужден признать банк неплатежеспособным только в случае утраты ликвидности. В таком случае во избежание потрясений на финансовом рынке регулятор может выйти с предложением в Кабмин по национализации этого финучреждения.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.

«Банк национализируют. Но государственным он будет недолго: для него сейчас ищут инвестора», — сказал представитель МРГ. В частности, для этого в парламенте утвердили законопроект о выводе с рынка системно важных банков.

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Как известно, 26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

В Украине 14 системно важных банков, но под прицелом находится Альфа-Банк (Сенс Банк) российского миллиардера Михаила Фридмана, попавшего под украинские санкции.

После вступления закона в силу Минфин получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время совершенной РФ агрессии против Украины.

Национализация такого банка будет происходить через процедуру зачисления его в категорию неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 грн будет происходить независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.

Источник: МинФин