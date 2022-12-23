Россия может сократить суточную добычу нефти до 700 тысяч баррелей

Россия может сократить добычу нефти на 500−700 тысяч баррелей в день в начале 2023 года в ответ на ограничение стран «Большой семерки» (G7) цен на экспорт сырой нефти. Об этом заявил вице-премьер-министр Р Ф Александр Новак, сообщает Bloomberg.

Фото: pixabay.com

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«Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что объемы равны примерно 5−6% от того, что скачивает сейчас Россия.

«Мы попытаемся найти общий язык с нашими коллегами, чтобы предотвратить такие риски», — сказал Новак.

Он также добавил, что сейчас РФ предпочитает рискнуть сокращением производства, чем придерживаться политики продаж в соответствии с ограничением цены на нефть.

Хотя он назвал потенциальное сокращение добычи «незначительным», сокращение такого размера все равно может повлечь за собой жесткость мирового рынка нефти в то время, когда многие аналитики прогнозируют, что спрос в Китае возобновится.

Новак повторил, что Россия не будет продавать свою нефть покупателям и странам, поддерживающим ограничение цены на российскую нефть. По его словам, российские производители могут перенаправить свой экспорт на конкурирующие рынки, включая Азию, поскольку национальная энергия все еще пользуется большим спросом по всему миру.

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Цены на нефть

Цены на нефть подскочили за последние две недели и продолжили рост в пятницу, 23 декабря. Brent торгуется почти на уровне $82 за баррель.

Рыночная цена на российскую нефть марки Urals, которую доставляли из западных портов и которая до вторжения в Украину в основном шла в Европу, значительно ниже.

Однако за первую полную неделю после запрета ЕС морской экспорт России упал на 54% до 1,6 млн баррелей в день, согласно данным о судоходстве, собранным Bloomberg.

По словам Новака, добыча нефти в России в текущем году, вероятно, вырастет до 535 млн тонн. Это эквивалентно примерно 10,74 млн баррелей в день исходя из соотношения 7,33 барреля на тонну.

Согласно данным Bloomberg, среднесуточная добыча в России в ноябре достигла восьмимесячного максимума в 10,9 млн баррелей.

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Напомним

С 5 декабря G7 и Европейский Союз ограничивают поставки российской морской нефти в размере 60 долларов за баррель. Этот шаг и запрет на импорт в ЕС морских поставок российской нефти, вне зависимости от цены, были направлены на ограничение нефтяных доходов Кремля из-за войны против Украины.

Источник: МинФин