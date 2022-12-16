В Украине в результате массированного ракетного обстрела массовые перебои со светом

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла очередные ракетные удары по Украине, в результате чего во многих областях и городах возникли перебои с энергоснабжением. Кроме того, некоторые города полностью обесточены.

Фото: pixabay.com

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Киев

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице временно остановлено движение метро на всех ветвях. Станции работают как укрытие.

Также в результате обстрелов в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — отметил мэр.

В ДТЭК заявили, что в столице в результате ракетных обстрелов вводятся экстренные отключения света.

Харьков

В результате удара по объектам критической инфраструктуры Харьков полностью обесточен. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Он напомнил о работе «Пунктов несокрушимости», где каждый может согреться, подзарядить телефон и воспользоваться интернетом.

Пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила о прекращении движения поездов.

Полтава

По словам мэра Полтавы Александра Мамая, город также остался без электроэнергии.

«Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями», — пишет городской голова.

Днепр

Как пишет городской департамент транспорта, в городе отсутствует питание на подстанциях электротранспорта и метрополитена, в связи с чем остановлена работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта.

Черкассы

Город также обесточен полностью. Об этом заявил мэр Анатолий Бондаренко.

Кировоградская область

По словам главы ОВА Андрея Райковича, Кировоградская область также полностью обесточена.

Укрзализныця

В результате повреждений обесточены несколько участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

«Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут следовать под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах», — заявили в компании.

Источник: МинФин