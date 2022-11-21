Топ-10 седанов для города: что можно купить за $10 тысяч

Одна из категорий автомобилей, которые пользуются большой популярностью в Украине, — это седаны среднего ценового сегмента. В целом, в Украине есть как спрос на эти модели, так и достаточно большое предложение. Об этом говорится в аналитике OLX Авто.

Фото: thetruthaboutcars.com

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По данным портала, стоимость авто в бюджете около $10 000 не сильно изменилась. Максимальное удешевление некоторых моделей составило -20%, а подорожание +5%.

Больше всего на рынке седанов в возрасте 6−10 лет

По количеству объявлений на OLX Авто, самый большой выбор седанов среднего ценового сегмента был среди модельного ряда марки Volkswagen:

более 300 объявлений модели Passat 2012 года выпуска за $10 000;

116 объявлений на два года «младшей» модели Jetta за $9 688.

На втором месте среди седанов Ford Fusion USA 2014 и 2013 (155 объявлений). Третье место по количеству предложений занимает седан корейского автопроизводителя Hyundai Sonata 2016 года выпуска (83 объявления).

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Если сравнивать стоимость 10 самых популярных седанов в октябре 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то цены (по курсу доллара) снизились на 8 из 10 моделей. Больше всего подешевели седаны Hyundai — на 20% или $2 450.

10 седанов октября, которые предлагали чаще всего

Украинцы больше всего интересуются японскими автомобилями, а на электрокары спрос упал вдвое.

Среди марок среднего ценового сегмента больше украинцев интересовали седаны Mazda — 7 потенциальных покупателей на одно объявление. Несмотря на ажиотаж вокруг «зеленых» авто, спрос на электрокары среднего класса в октябре упал вдвое по сравнению с прошлым годом (2 покупателя на объявление).

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Больше всего в прошлом месяце украинцев интересовали гибридные авто (5 покупателей на объявление).

Источник: МинФин