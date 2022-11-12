Аварийные отключения электроэнергии. Где сегодня будут выключать свет
В субботу, 12 ноября, применяются аварийные и плановые отключения электроэнергии в Киеве и в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Фото: pixabay.com
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Аварийные отключения
Сегодня дополнительно применены аварийные отключения потребителей в:
- г. Киеве,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Сумской,
- Житомирской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Донецкой области.
После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех регионах Украины отключения не прогнозируются.
«Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей», — отметили в Укрэнерго.
В компании также добавили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений.
Напомним
Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.
31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Автор:
Роман Мирончук
Источник: МинФин