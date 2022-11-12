Финансы

Аварийные отключения электроэнергии. Где сегодня будут выключать свет

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

В субботу, 12 ноября, применяются аварийные и плановые отключения электроэнергии в Киеве и в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

Материалы по теме

0

► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

Аварийные отключения

Сегодня дополнительно применены аварийные отключения потребителей в:

  • г. Киеве,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Житомирской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Донецкой области.

После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех регионах Украины отключения не прогнозируются.

«Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей», — отметили в Укрэнерго.

В компании также добавили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

США лишили Россию статуса рыночной экономики

24 часа ago

Курс валют на 11 ноября: Доллар подешевел, евро — подорожал

1 день ago

График отключения электроэнергии. Где сегодня не будет света

1 день ago

Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок между Украиной и ЕС

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button