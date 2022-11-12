Аварийные отключения электроэнергии. Где сегодня будут выключать свет

В субботу, 12 ноября, применяются аварийные и плановые отключения электроэнергии в Киеве и в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Аварийные отключения

Сегодня дополнительно применены аварийные отключения потребителей в:

г. Киеве,

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Сумской,

Житомирской,

Харьковской,

Полтавской,

Донецкой области.

После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения. Во всех регионах Украины отключения не прогнозируются.

«Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей», — отметили в Укрэнерго.

В компании также добавили, что перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине аварийные отключения электроэнергии продлятся еще две недели.

31 октября в результате утреннего обстрела российскими ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин