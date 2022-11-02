В этом году Украина получила около 80 миллиардов евро помощи. Это на 14% меньше военного бюджета РФ

В 2022 году Украина получила от западных партнеров около 80 млрд евро помощи. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики на октябрь 2022 года, пишет Лига.

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Как написал в Twitter постпред Украины в ООН Сергей Кислица — это на 14% меньше военного бюджета России, но Украина ценит каждую гривну, фунт, доллар, евро.

«Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России. Эта и другая информация относительно стран, включая % собственного военного бюджета, предоставленного Украине, по данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую ₴, £, $, €», — написал Кислица.

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с начала августа по начало октября США значительно расширили свои обещания по поддержке Украины и европейские страны взяли на себя несколько новых обязательств.

В период с 4 августа по 3 октября США взяли на себя новые обязательства в размере почти 12 млрд евро, в результате чего общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи составила чуть более 52 млрд евро.

Страны и институты ЕС увеличили свои обязательства на 1,4 млрд евро за тот же период, и теперь их общая сумма составляет чуть более 29 млрд евро.

«Сейчас США предлагают почти вдвое больше средств, чем все страны и институты ЕС вместе взятые. Это мизерный показатель для больших европейских стран, особенно с учетом того, что многие из их обязательств поступают в Украину с большими задержками», — отметил руководитель группы, занимающийся сборкой Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Источник: МинФин