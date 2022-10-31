Илон Маск хочет ввести ежемесячную плату за знак верификации в Twitter — СМИ

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск намерен заставить пользователей соцсети платить за знак верификации. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами, и внутреннюю переписку.

Фото: bloomberg.com

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Что известно

По информации The Verge, Маск хочет заменить платную подписку Twitter Blue, представленную в июне 2021 года, на более дорогую версию.

Twitter Blue дает пользователям доступ к эксклюзивным функциям, например возможности редактировать твиты. Новая подписка будет стоить $19,99 в месяц. Получат ли подписчики дополнительные функции, помимо знаков верификации, пока неизвестно.

Верифицированные пользователи получат 90 дней на то, чтобы оплатить подписку. В противном случае «галочки» их лишат, сообщает The Verge.

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По данным издания, Маск поставил ультиматум разработчикам, работающим над новой функций: они должны выпустить нововведение до 7 ноября, в противном случае их уволят из компании.

Маск не комментировал эту информацию, но ранее ответил одному из пользователей соцсети, который пожаловался, что Twitter неоднократно отклонял его запросы о верификации. «Весь процесс верификации пользователей в настоящее время пересматривается», — написал миллиардер.

Массовые сокращения в Twitter

СМИ неоднократно писали о планах Маска провести массовые сокращения в Twitter.

На прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на источники и корпоративные документы сообщила, что бизнесмен намерен уволить 75% из 7500 сотрудников компании.

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Маск в первый день после приобретения сократил часть руководящей команды Twitter, уволив генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Источник: МинФин