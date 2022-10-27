Банки ожидают роста объемов и удорожания фондирования

В ІІІ квартале 2022 года объемы клиентских средств, по оценкам банков, увеличились. Их стоимость возросла, в большей степени из-за удорожания корпоративных привлечений. Общая срочность депозитов несколько сократилась, доля обязательств в иностранной валюте выросла. Объем капитала за последние 12 месяцев остался почти неизменным, в то же время в последующие 12 месяцев рост стоимости капитала ожидается менее четверти банков. Об этом свидетельствуют данные «Опроса о банковском фондировании», передает НБУ.

Фото: pixabay.com

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Объемы фондирования выросли, срочность — умеренно сократилась

Банки, несмотря на длительную войну, положительно оценили динамику фондирования в июле — сентябре 2022 года.

75% респондентов сообщили о росте объемов средств домохозяйств,

65% — о росте объемов средств корпораций.

Второй квартал подряд сокращались объемы оптового фондирования, к которому относится рефинансирование НБУ. В IV квартале финучреждения ожидают роста объемов привлечений прежде всего от населения, а также прогнозируют и дальше снижение объемов оптового фондирования.

Средняя стоимость обязательств в ІІІ квартале выросла преимущественно за счет удорожания корпоративных привлечений. В ближайшие три месяца банки прогнозируют существенный рост стоимости привлечений от корпораций и домохозяйств, цена оптового фондирования будет расти более умеренно.

Впервые с начала опроса возросла доля обязательств банков в валюте, в то же время респонденты считают этот тренд временным. Срочность фондирования сократилась в меньшей степени по сравнению с предыдущими периодами. Банки ожидают сохранения этой тенденции в конце года.

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Финучреждения улучшили ожидания относительно динамики и стоимости капитала

За последний год общий объем капитала остался, по оценкам банков, почти неизменным. Лишь 45% финучреждений по сравнению с 63% во ІІ квартале прогнозируют уменьшение объема капитала в ближайшие 12 месяцев преимущественно из-за негативных изменений в экономике, уменьшения активов и регуляторных требований.

Большинство респондентов отметили, что стоимость капитала в среднем несколько увеличилась, в то же время менее четверти ожидают его подорожание в будущем.

Опрос

«Опрос о банковском фондировании» проводился с 16 сентября по 7 октября 2022 года среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 95% в общем объеме активов банковской системы.

Источник: МинФин