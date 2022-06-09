У россиян огромное преимущество в технике над Украиной: шокирующие цифры

У украинской армии в 20 раз меньше артиллерии, чем у российской, и в 40 раз меньше боеприпасов, — пишет британская газета The Independent со ссылкой на данные разведки.

Украинские силы несут большие потери и борются с дезертирством, констатируют авторы исследования. В обычной войне Украина не выиграет у России, говорят они, пишет Первая Лента.

В отчете, полученном The Independent, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства украинских солдат. В нем также говорится, что украинские силы могут стрелять по русским на расстоянии 15,5 миль (около 25 км), в то время как российские войска могут стрелять на расстояние до 12 раз больше.

Продолжающаяся битва на Донбассе на востоке Украины оказывает «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы», и «случаи дезертирства увеличиваются каждую неделю», сообщает Independent со ссылкой на отчет.

Растет и преимущество России по количеству захваченных военнопленных. В апреле в Украине находилось 900 российских пленных, но после серии обменов их стало 550. С другой стороны, в руках русских находится 5600 украинских военнопленных, в том числе 2500 пленных защитников Мариуполя — установлено.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал хорошую новость для мужчин, которые хотят выехать за границу.