За апрель Минсоцполитики направило на помощь переселенцам более 5,2 миллиарда

В течение апреля Минсоцполитики направило на выплату пособия на проживание более 5,2 млрд грн. В частности, на этой неделе был перечислен пятый транш в размере 1,1 млрд, сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная, передает Правительственный портал.

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Эти средства в ближайшие дни будут перечислены на счета в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты, заверили в министерстве.

По словам Лазебной, на сегодняшний день 2,7 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после внедрения военного положения. При этом около 500 тысяч заявлений поступило через Дию. Часть из них в настоящее время дорабатываются органами социальной защиты, командами Минцифры и Минсоцполитики.

«Если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособий на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей», — добавила министр.

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Напомним

Согласно решению Правительства, помощь на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Источник: МинФин