Китайские технологические гиганты непублично отказываются торговать с РФ — WSJ

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией, чтобы не попасть под западные санкции. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Wall Street Journal .

Фото: china-review.com.ua

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Учитывая позицию Пекина против западных санкций, китайские компании не делают публичных заявлений о торговле с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

Одной из компаний, непублично прекращающих поставки в Россию, является Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров. Компания прекратила поставки вскоре после начала войны в России и с вступлением в силу иностранных санкций — в стране до сих пор могут продавать только некоторые запасы продукции.

Xiaomi, второй в России продавец телефонов, также сократил поставки в Россию. При этом один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил WSJ, что в последние недели не было поставок вообще.

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По последним данным правительства КНР, экспорт китайской технологической продукции в Россию в марте стремительно упал: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Общий экспорт Китая в Россию упал на 27% с февраля по март.

Собеседники издания объясняют, что крупные производители из США, поставляющие микросхемы компаниям в Китае, настаивают на соблюдении китайской стороной санкций, чтобы американские полупроводники не попали в Россию в нарушение ограничений.

Если бы китайский производитель ПК оказался отрезанным от ключевого поставщика микросхем, «это было бы катастрофой», — сказал Стив Брейзер, исполнительный директор компании Canalys по маркетинговым исследованиям. «Вы можете понять, почему они мотивированы не быть пойманными на этом», — добавил он.

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Напомним

На фоне потенциального эмбарго российской нефти по Европе, китайские частные нефтепереработчики непублично покупают ее со значительными скидками. Так за апрель Китай импортировал российскую нефть на 86 тыс. баррелей в день больше, чем в прошлом месяце.

Российский «Газпром» утверждает, что за январь-апрель увеличил поставки газа в Китай на 60%.

Китай

Источник: МинФин