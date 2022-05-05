Сколько Путин тратит на войну в Украине. Подсчеты СМИ

Немецкое издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

Фото: focus.de

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Планы Путина

Согласно плану Путина «А», война должна была длиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Согласно подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее «маленькая победоносная война» будет стоить миллиард долларов. Похоже, таков был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.

Однако российская попытка быстро победить ВСУ провалилась.

Так что появился план «Б», предусматривавший оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. На все это Россия планировала потратить до шести месяцев. В этом отношении тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение русских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил сократить расходы на боеприпасы и ракеты.

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По расчетам Focus, подобная полугодовая война стоила бы России $11,23 миллиарда.

Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже Путина.

Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне $12,23 миллиарда Москва уже потратила на агрессию против соседней страны $34 миллиарда. И это только через два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов.

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Источник: МинФин