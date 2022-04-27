Польша ввела дополнительные санкции против «Газпрома» и «Новатек»

Польское правительство ввело санкции против 35 российских и белорусских компаний, а также против 15 олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, передает Бизнес.Цензор со ссылкой на TVN24.

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По словам министра, «цель экономических санкций — ударить по российской экономике, чтобы РФ не могла вести войну в Украине и ограничить ее соответствующие возможности».

Издание отмечает, что это дополнительные санкции, которые дополняют уже введенные Евросоюзом.

«Мы будем применять несколько видов санкций, в первую очередь, замораживание финансовых активов и имущественных ресурсов этих компаний, а также лишение возможности участвовать в публичных торгах, а в случае олигархов — запрет на въезд в нашу страну», — сказал Каминьский.

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Кто попал под санкции

Под польские санкции подверглись, в частности, такие компании как «Газпром», Kaspersky Lab, «Новатек», Wildberries и производитель минеральных удобрений «Акрон».

Также в санкционный список вошли российские олигархи Вячеслав Кантор, владеющий около 20% польской компании Azoty, Олег Дерипаска, Михаил Фридман и другие.

Напомним

Ранее правительство Польши заявляло, что прекратит покупать газ у России уже со следующего года, после завершения действующего контракта на закупку газа.

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До этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выступил с инициативой конфисковать имущество России, в том числе акции российских компаний и их недвижимость.

Источник: МинФин