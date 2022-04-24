Как внутренне перемещенным лицам подать заявку на выплаты в «Дии»: 5 ответов от Минцифры

Министерство цифровой трансформации собрало 5 наиболее распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в «Дии» и дало на них ответы. Об этом сообщает Урядовий портал.

5

Я нахожусь за границей. Могу получить справку?

Внутренне перемещенное лицо — то, которое изменило временное место жительства внутри страны. Для украинцев за границей действует помощь от тех стран, в которые вы переехали.

Подал заявление в «Дии». Когда я получу справку ВПЛ и выплаты

Заявление обрабатывается несколько дней. После этого справка появится у вас в «Дии» вместе с другими цифровыми документами. Выплаты начисляются сразу после того как Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.

У меня нет ID-карты или загранпаспорта в приложении, я могу воспользоваться услугой в «Дии»?

Чтобы получить статус ВПЛ, в приложении должна отображаться карта налогоплательщика и один из паспортов: ID-карта или заграничный биометрический паспорт. Личные данные для формирования справки берутся именно из биометрических паспортов.

Если у меня уже есть справка ВПЛ, я могу оформить выплату в «Дии»?

В приложении можно получить комплексную услугу: получение статуса ВПЛ и выплаты. Если у вас уже есть справка ВПЛ, тогда для оформления помощи советуем обратиться в ЦНАП.

Если не удалось с первого раза подать заявку?

Если вам не удалось с первого раза подать заявку в «Дии» и «произошла ошибка» — это связано с большой нагрузкой на государственные реестры. Воспользуйтесь услугой чуть позже.

По данным министра социальной политики Марины Лазебной, в течение апреля на выплату помощи на проживание министерство направило в Ощадбанк свыше 2,6 млрд грн. За счет этих средств помощь получат более 451 тыс внутренне перемещенных лиц.

Читайте также: Социальную помощь переселенцам теперь можно оформить в «Дие»

Источник: МинФин