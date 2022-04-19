Финансы

На последнем аукционе Минфин привлек через ОВГЗ 3,6 миллиарда гривен

Photo of Admin Admin Send an email 20 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

По результатам проведенного 19 апреля аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет почти 3,6 млн гривен по курсу НБУ. Об этом министерство сообщает на своем сайте.

Фото: blog.portmone.com.ua

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»:
главные финансовые новости

В частности, министерство привлекло:

  • 33,1 млн евро — под 2,5% с погашением 01.12.2022;

  • $81,9 млн — под 3,7% с погашением 27.04.2023;

  • 50,9 млн грн — под 11% с погашением 21.06.2023;

  • 105,5 млн грн — под 10% с погашением 02.11.2022.

Напомним

По данным НБУ, на 18 апреля 2022 года почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн.

Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн. грн.

Читайте также: Как купить военные облигации и помочь стране. Инструкция

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 20 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Україна через війну може втратити третину врожаю

5 минут ago

Еврокомиссия ждет от Украины ответа на вторую часть опросника по поводу членства в ЕС

35 минут ago

Starlink откроет представительство в Украине

1 час ago

В Литве за георгиевскую ленту, знаки Z и V придется заплатить крупный штраф

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button