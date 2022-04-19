На последнем аукционе Минфин привлек через ОВГЗ 3,6 миллиарда гривен

По результатам проведенного 19 апреля аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет почти 3,6 млн гривен по курсу НБУ. Об этом министерство сообщает на своем сайте.

Фото: blog.portmone.com.ua

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В частности, министерство привлекло:

33,1 млн евро — под 2,5% с погашением 01.12.2022;

$81,9 млн — под 3,7% с погашением 27.04.2023;

50,9 млн грн — под 11% с погашением 21.06.2023;

105,5 млн грн — под 10% с погашением 02.11.2022.

Напомним

По данным НБУ, на 18 апреля 2022 года почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн.

Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн. грн.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .

Источник: МинФин