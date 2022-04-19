На последнем аукционе Минфин привлек через ОВГЗ 3,6 миллиарда гривен
По результатам проведенного 19 апреля аукциона ОВГЗ, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет почти 3,6 млн гривен по курсу НБУ. Об этом министерство сообщает на своем сайте.
Фото: blog.portmone.com.ua
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В частности, министерство привлекло:
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33,1 млн евро — под 2,5% с погашением 01.12.2022;
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$81,9 млн — под 3,7% с погашением 27.04.2023;
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50,9 млн грн — под 11% с погашением 21.06.2023;
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105,5 млн грн — под 10% с погашением 02.11.2022.
Напомним
По данным НБУ, на 18 апреля 2022 года почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн.
Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн. грн.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .
Источник: МинФин