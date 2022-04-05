Крипторегулирование: две стороны одной монеты

Новостные ленты пестрят сообщениями о намерениях россии сбалансировать свою энергосистему, сбрасывая излишки электроэнергии в майнинг. Таким образом россия ищет новые возможности для сдерживания стремительного падения своей экономики.

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Но надолго ли прослужит россиянам такая лазейка… После фото освобожденных Бучи и Ирпеня все мировые лидеры вздрогнули от зверской жестокости россиян по отношению к мирному населению. «Ужасные факты геноцида украинского народа не могут пройти безнаказанно для россии», — такие заявления прозвучали со всех уголков мира. Такие заявления должны быть закреплены новыми пакетами санкций против страны-агрессора. И санкции должны коснуться не только руководящей верхушки и олигархата, но и всех россиян, которые массой в 84% поддерживают своего кровавого лидера. Такая поддержка своего современного гитлера должна дорого стоить стране без души и сердца, которая сознательно поддерживает убийства детей, изнасилование женщин и всеобщее уничтожение украинцев.

Первые мировые жесткие санкции на операции с криптовалютой должны коснуться всех без ограничения россиян. Хотя криптовалюта создавалась стихийно и свободно от посредников, наций, государств, политики и ограничений, сейчас находится в центре внимания мировых регуляторов по всему миру и поэтому должна быть ограничена в доступе. Для ограничения обращения криптовалюты есть несколько веских причин.

Неуправляемость виртуальных активов уже вызывает определенные риски для глобальной денежной стабильности. Так, по подсчетам сингапурской компании по анализу блокчейна и консультаций в сфере кибербезопасности Chainalysis, мировой объем транзакций с основными криптовалютами в 2021 г. вырос до рекордных $16 трлн. Что фактически приравнивается к размеру второй экономики мира — Китая.

Криптоактивы широко используются для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против россии.

Безусловно, часть регулируемых криптобирж, таких как Coinbase, Binance, Kuna Exchange, QMall, CEX.io, ограничили доступ к своим платформам людям и организациям из санкционного списка, но не для всех граждан агрессорской страны.

Усиление крипторегуляции смогло бы закрыть эту лазейку и еще крепче затянуть петлю на шее врага.

С другой стороны, контроль и ограничения противоречат самой сущности существования криптовалют.

Не говоря уже о возможностях криптобирж для конвертации гривни с целью зарубежных закупок теми же украинскими волонтерами, в условиях действующих валютных ограничений.

Также следует отметить пользу миллионов криптопожертвований для поддержки украинской армии и пострадавших от военных действий. Но как отделить «чистые» криптоденьги от «запятнанных», поступивших из «плохих» криптокошельков, которыми могли рассчитываться на даркнете?

Все это порождает множество вопросов: финансовых, этических, моральных и т. д., ответ на которые будут искать эксперты в рамках вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты», который состоится 6 апреля в 12.00.

Вместе с Co-founder/COO, Identomat Зурабом Котариа и COO Kuna Exchange Семеном Каплоушенко будут раскрыты инструменты для идентификации лиц и транзакций в криптосреде, а также плюсы и минусы крипторегуляции в свете усиления санкционного давления.

Во время вебинара будут рассмотрены все стороны мирового криптооборота, в частности:

На самом ли деле виртуальные санкции являются действенными;

Что такое инструменты KYC и AML, как их применять для того, чтобы избежать санкций в мире криптовалют?

Как предотвратить мошенничество, прикрываемое пожертвованиями для пострадавшим от военных действий;

Какие последствия будет иметь для участников крипторынка недавно принятый Закон о легализации криптовалют в Украине?

Бочки меда и 2 ложки дегтя: чего ожидать от исполнительного приказа Байдена об обеспечении ответственного развития цифровых валют?

KYC и DeFi: здоровый баланс или противоречие идеологий?

Какие рычаги есть в арсенале криптобирж для борьбы со страной-агрессором, что нужно, чтобы привести их в действие;

Криптовалюты, как альтернатива международным системам переводов;

Следует ли убегать от инфляции в крипту?

Вебинар пройдет в онлайн формате 6-го апреля с 12:00 до 13:00 по киевскому времени.

Участие бесплатное при условии регистрации по ссылке.

Источник: МинФин