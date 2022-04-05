Крипторегулирование: две стороны одной монеты
Новостные ленты пестрят сообщениями о намерениях россии сбалансировать свою энергосистему, сбрасывая излишки электроэнергии в майнинг. Таким образом россия ищет новые возможности для сдерживания стремительного падения своей экономики.
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Но надолго ли прослужит россиянам такая лазейка… После фото освобожденных Бучи и Ирпеня все мировые лидеры вздрогнули от зверской жестокости россиян по отношению к мирному населению. «Ужасные факты геноцида украинского народа не могут пройти безнаказанно для россии», — такие заявления прозвучали со всех уголков мира. Такие заявления должны быть закреплены новыми пакетами санкций против страны-агрессора. И санкции должны коснуться не только руководящей верхушки и олигархата, но и всех россиян, которые массой в 84% поддерживают своего кровавого лидера. Такая поддержка своего современного гитлера должна дорого стоить стране без души и сердца, которая сознательно поддерживает убийства детей, изнасилование женщин и всеобщее уничтожение украинцев.
Первые мировые жесткие санкции на операции с криптовалютой должны коснуться всех без ограничения россиян. Хотя криптовалюта создавалась стихийно и свободно от посредников, наций, государств, политики и ограничений, сейчас находится в центре внимания мировых регуляторов по всему миру и поэтому должна быть ограничена в доступе. Для ограничения обращения криптовалюты есть несколько веских причин.
Безусловно, часть регулируемых криптобирж, таких как Coinbase, Binance, Kuna Exchange, QMall, CEX.io, ограничили доступ к своим платформам людям и организациям из санкционного списка, но не для всех граждан агрессорской страны.
Усиление крипторегуляции смогло бы закрыть эту лазейку и еще крепче затянуть петлю на шее врага.
С другой стороны, контроль и ограничения противоречат самой сущности существования криптовалют.
Не говоря уже о возможностях криптобирж для конвертации гривни с целью зарубежных закупок теми же украинскими волонтерами, в условиях действующих валютных ограничений.
Также следует отметить пользу миллионов криптопожертвований для поддержки украинской армии и пострадавших от военных действий. Но как отделить «чистые» криптоденьги от «запятнанных», поступивших из «плохих» криптокошельков, которыми могли рассчитываться на даркнете?
Все это порождает множество вопросов: финансовых, этических, моральных и т. д., ответ на которые будут искать эксперты в рамках вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты», который состоится 6 апреля в 12.00.
Вместе с Co-founder/COO, Identomat Зурабом Котариа и COO Kuna Exchange Семеном Каплоушенко будут раскрыты инструменты для идентификации лиц и транзакций в криптосреде, а также плюсы и минусы крипторегуляции в свете усиления санкционного давления.
Во время вебинара будут рассмотрены все стороны мирового криптооборота, в частности:
Вебинар пройдет в онлайн формате 6-го апреля с 12:00 до 13:00 по киевскому времени.
Участие бесплатное при условии регистрации по ссылке.
Источник: МинФин