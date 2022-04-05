Где искать помощь внутренним переселенцам

За месяц военной агрессии России против Украины количество внутренних переселенцев достигло 6,5 млн. Для поддержки наших граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома, Olx запустил на сайте отдельную категорию «Помощь».

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Помощь внутренним переселенцам

Рубрика «Помощь» позволяет украинцам, которые выехали с горячих точек, размещать объявления, чтобы предложить или получить:

лекарства и гигиенические средства;

жилье;

транспорт;

товары для детей;

одежду и обувь;

товары для животных;

медицинскую помощь;

еду и продукты.

Сейчас в категории более 12 тыс. объявлений с поиском помощи и 10 тыс. с предложением помочь. Среди наиболее критических потребностей, которые необходимо удовлетворить украинцам, — транспорт и жилье. В каждой из этих рубрик насчитывается более 4 тыс. объявлений.

Украинцы рассматривают как варианты бесплатного жилья, так и с арендной платой. Часто встречаются запросы по топливу. Кроме жилья и транспорта, пользователи активно ищут объявления о волонтерстве, помощи вынужденным переселенцам и работе.

Предложений помощи больше всего в рубриках «Жилье» (4,7 тыс.) и «Для животных» (2 тыс.). Разместить свое предложение в категории может любой зарегистрированный пользователь на бесплатной основе и без ограничения в количестве объявлений.

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Где искать помощь в Польше и Румынии

Чтобы помочь украинским беженцам, польский и румынский Olx создали категорию «Помощь Украине». Авторы объявлений предлагают украинцам ночлег, транспортные услуги, детские вещи, мебель, лекарства, медицинскую помощь. Категория переведена на украинский язык.

Дополнительно в категории «Работа» (Praca / Locuri de munca) появился отдельный фильтр «Приглашаем людей из Украины», позволяющий работодателям напрямую нанимать работников.

Автор:

Журналист

Светлана Тартасюк

Пишет на темы:

Банки и банковские продукты, недвижимость, рынок труда, бизнес, финансы, инвестиции

Источник: МинФин