За март Украина экспортировала продукции на $2,7 млрд — Минэкономики

Украина продолжает экспорт продукции, несмотря на войну. Хотя экспорт многих товаров значительно сократился, есть и обратные случаи, сообщает министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

Фото: finbalance.com.ua

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По ее словам, в течение марта Украина экспортировала 5,97 млн тонн продукции на $2,7 млрд. По сравнению с февралем, экспорт сократился почти вдвое. В то же время импорт за месяц сократился втрое — до $1,8 млрд с $5,9 млрд в феврале.

Экспорт металлургии сократился

Существенно сократился экспорт металла. К примеру экспорт плоского проката (позиция 2708) обвалился практически в 10 раз — с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано, в первую очередь, с физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства.

Крупнейшей статьей экспорта стала железная руда — за март было экспортировано 3,1 млн тонн (в феврале этот показатель составил 3,7 млн тонн) на сумму $439 млн.

Глобальный продовольственный кризис

Свириденко подчеркнула, что главная проблема для экспорта — это блокировка морских портов Украины российским флотом. Больше всего оно ударило по аграрному экспорту. В марте Украина экспортировала 1,108 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля.

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«Весь мир говорит о продовольственном кризисе и мы понимаем, кто является этой причиной — российские военные, уничтожающие коммерцию в Черном море», — заявила министр.

Какие отрасли пострадали меньше всего

Свириденко отметила, что во многих позициях товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция (8544), экспорт которой составил $111 млн ($130 млн в феврале) или листы облицовочные из дерева (4408) — $32 млн против $26 млн в феврале.

Также есть случаи, когда экспорт вырос. Так экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн с 4 и стоил $23 млн. Или портландцемент (позиция 2523) экспорт которого составил 116 тысяч тонн по сравнению с 45 тысячами прошлого месяца.

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Источник: МинФин