Главное за четверг: валютный рынок во время войны, ФРС и Банк Англии повышают ставки

Валютный рынок во время войны: почем можно купить наличный доллар и евро

Валютный рынок Украины начинает приспосабливаться к условиям войны. О его восстановлении говорить еще рано.

Но есть уже ситуативные вспышки активности бизнеса и населения. Однако сейчас большинство каналов захода валюты в страну перекрыты.

ФРС повышает ставку впервые с 2018 года

По итогам двухдневного заседания, которое прошло 15−16 марта, ФРС решила повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам до 0,25−0,5% годовых. Повышения ставок связано с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

Еще на 0,25%: Банк Англии в третий раз повысил процентную ставку

Банк Англии повысил процентную ставку в Великобритании до 0,75%. Ее размер стал таким, как был до пандемии.

Русские «сестры»: 10 международных банковских групп одновременно работают в Украине и РФ

Об уходе с российского рынка пока заявили только 4 международные банковские группы. «Минфин» прошерстил список из 359 российских банков и обнаружил более 30 иностранных «дочек». 10 из них — сестры украинских банков. Что с ними будет дальше?

Источник: МинФин