Украина может получить $300 млрд — советник Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже поставил задачу разработать план восстановления Украины после войны, — об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала Рада.

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«Там (в плане восстановления — ред.) есть такой приятный пункт, как получение замороженных в центробанке России более 300 миллиардов долларов. Они уже для нас зарезервированы», — уточнил Устенко.

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По его словам, к этим средствам будет добавляться выручка от продажи арестованных зарубежных активов России и подсанкционных физических лиц.

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«Этих средств вполне хватит для того, чтобы в очень быстрые, сжатые сроки восстановить экономику и выйти на нормальную, мирную жизнь», — сказал он.

11 марта подобное заявление сделал замминистра экономики Денис Кудин. Он сказал, что Украина претендует на арестованные на Западе золотовалютные резервы Центробанка Р Ф.

Кудин также сообщил, что Украина будет требовать репараций от России «в натуральной форме» — газом и другими ресурсами.

Источник: МинФин