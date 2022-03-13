Финансы

В Украине начали работу фонды восстановления

Photo of Admin Admin Send an email 20 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
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В Украине начали работу фонды обновления экономики страны после войны. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Средства из этих фондов будут использоваться в зависимости от специализации каждого фонда, говорится в сообщении.

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Правительство призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, «которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с россией». Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов обновления в гривнах, долларах США, евро, фунтах стерлингов.

В Украине действует уже шесть фондов:

  • Фонд поддержки малого и среднего бизнеса
  • Гуманитарный фонд
  • Фонд поддержки армии
  • Фонд обслуживания и погашение госдолга
  • Фонд обновления и трансформации экономики
  • Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры

    • Об открытии фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины, правительство начало говорить в начале марта.

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 20 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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