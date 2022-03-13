В Украине начали работу фонды восстановления
В Украине начали работу фонды обновления экономики страны после войны. Об этом сообщает Правительственный портал.
0
Средства из этих фондов будут использоваться в зависимости от специализации каждого фонда, говорится в сообщении.
Читайте также: Россия дорого заплатит за войну в Украине
Правительство призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, «которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с россией». Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов обновления в гривнах, долларах США, евро, фунтах стерлингов.
В Украине действует уже шесть фондов:
Об открытии фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины, правительство начало говорить в начале марта.
Читайте также: ЕС должен разработать план восстановления Украины на 100 миллиардов евро — премьер Польши
Источник: МинФин