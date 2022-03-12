Финансы

Новая почта возобновляет доставку отправлений за границу

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 марта, 2022
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Новая почта Глобал, входящая в группу компаний Новая почта, с 12 марта возобновила доставку отправлений за границу, за исключением Молдовы.

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Теперь из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по прежним тарифам.

Чтобы оформить международное отправление в отделении нужно:

  • принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенного законодательства и установить объявленную стоимость;

  • назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

  • при отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Перед отправкой важно:

  • ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить отправление,
  • помнить, что пошлины в стране получателя всегда оплачивает сам получатель.

Также заявку на международную отправку можно оформить и в личном кабинете на сайте Новой почты.

Как найти работающее отделение Новой почты

Новая почта работает почти везде, но не всеми отделениями.

Список работающих отделений меняется ежедневно, информация обновляется по этой ссылке.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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