Инфляция ускоряется. ФРС поднимет ставку в этом году 7 раз, ЕЦБ — 2 раза. Главные события на рынках за четверг

Фондовый рынок США завершил торги четверга небольшим снижением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, потребительских товаров и финансов.

10 марта Dow Jones подешевел на -0,34%, индекс S&P 500 упал на -0,43%, индекс NASDAQ — на -0,95%.

Какие акции росли

Котировки акций Amazon.com подскочили на +5,4% на новости о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер проведет сплит из расчета 20 к 1. Также компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до $10 млрд.

В лидерах роста по итогам торгов были акции Halliburton Company, которые выросли на +8,93%. Baker Hughes подорожали на +8,67%, акции Mosaic Co — на +7,74%.

… какие падали

Лидерами падения стали акции Etsy Inc, которые снизились в цене на -5,35%. Акции компании EPAM Systems Inc потеряли -4,86%. Котировки MSCI Inc -4,69%.

Цены на нефть марки WTI снизились на 2,64%, до $105,83 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до отметки $109,15 за баррель. Природный газ снизился до $1418 за м3.

Федеральная резервная система

Массовый рост цен, о котором сообщило министерство труда в четверг, привел к самому большому годовому росту инфляции за 40 лет. Инфляция преследовала экономику еще до обострения отношений между Западом и РФ, и может еще больше подорвать популярность президента Джо Байдена.

Ожидается, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки в следующую среду. Учитывая, что инфляция почти в четыре раза превышает целевой показатель центрального банка США в 2%, экономисты ожидают семь повышений ставок в этом году.

«Шок потребителей из-за быстрого роста цен на газ на заправке будет продолжать оказывать давление на ФРС и политиков, чтобы они сделали что-нибудь, что угодно, чтобы замедлить скорость, с которой цены повсюду растут», — сказал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор в Альянс независимых советников в Шарлотте, Северная Каролина.

«У нас ужасный макроэкономический фон с серьезной проблемой инфляции, подразумевающей, что мы увидим гораздо, гораздо более жесткую денежно-кредитную политику», — сказал Роб Карнелл, главный экономист ING в Сингапуре.

«Учитывая сильное повышение энергетических и транспортных расходов, связанных в основном с Украиной, мы прогнозируем, что темпы роста инфляции в США могут достигнуть двухзначного числа в этом году», — говорится в сообщении Saxo Bank.

Индекс потребительских цен вырос на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,6% в январе. На подорожание бензина приходится почти треть роста ИПЦ. Цены на продукты подскочили на 1%, при этом стоимость продуктов, потребляемых дома, выросла на 1,4%.

Цены на фрукты и овощи выросли максимально с марта 2010 года, а рост стоимости молочных продуктов и сопутствующих товаров был самым большим почти за 11 лет.

ИПЦ вырос на 7,9% в годовом выражении, что стало самым большим годовым приростом с января 1982 года. Месяцем ранее инфляция выросла на 7,5% в январе: 12 месяцев подряд годовое значение ИПЦ оказалось выше таргета в 2%.

Цены на бензин в США составляют в среднем рекордные $4,318 за галлон, по сравнению с $3,469 месяц назад.

Базовый индекс потребительских цен (инфляция без учета питания и энергии) в годовом выражении выросла с 6% до 6,4%. Это говорит о том, что рост инфляции связан не только со штормом на товарных рынках.

Европейский центральный банк

В четверг состоялось заседание ЕЦБ. Банк прекратит закачивать деньги на финансовые рынки этим летом. Таким образом он откроет путь для повышения процентных ставок, поскольку стремительный рост инфляции перевешивает опасения геополитической ситуации.

Некоторые голуби на заседании утверждали, что сложная геополитическая ситуация оправдывает паузу для размышлений, но они были в меньшинстве. Опасения по поводу инфляции, которая достигла рекордных 5,8% в феврале и, как ожидается, продолжит расти, доминировали на заседании.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что конфликт стал «водоразделом для Европы», который сдерживает экономический рост, но повышает инфляцию, т. е. ведет экономику к стагфляции.

«Российско-украинский конфликт окажет существенное влияние на экономическую активность и инфляцию из-за более высоких цен на энергоносители и товары, нарушения международной торговли и ослабления доверия», — заявила она на пресс-конференции.

«Поскольку ЕЦБ теперь видит, что его цель по инфляции эффективно достигнута, он, вероятно, дважды повысит свою ключевую процентную ставку в этом году, каждый раз на 25 базисных пунктов», — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Действительно, инвесторы увеличили свои ставки на повышение ставок после решения ЕЦБ. Теперь ожидают, что он повысит ставку по депозитам почти на 50 базисных пунктов к концу года.

ЕЦБ подтвердил планы по завершению своей программы экстренных закупок на случай пандемии на сумму 1,85 трлн евро в конце месяца и заявил, что закупки в рамках старой и более строгой программы покупки активов (APP) будут меньше, чем планировалось ранее.

Теперь ожидается, что общая сумма покупок APP составит 40 миллиардов евро в апреле, 30 миллиардов евро в мае и 20 миллиардов евро в июне. Ранее он установил закупки на уровне 40 млрд евро во втором квартале, 30 млрд евро в третьем квартале и 20 млрд евро в четвертом квартале.

Покупка облигаций в третьем квартале будет «зависеть от данных», заявил ЕЦБ, добавив, что график все еще может быть пересмотрен, если прогноз инфляции изменится.

Прогнозы сотрудников ЕЦБ, опубликованные в четверг, показали, что даже при жестком сценарии, когда против России будут введены более строгие санкции, инфляция в еврозоне составит 1,9% в 2024 году.

«В целом, сегодняшние решения являются хорошим компромиссом, сохраняющим максимальную гибкость в очень постепенной нормализации денежно-кредитной политики», — сказал экономист ING Карстен Бжески.

Источник: МинФин