Повышение пенсий в марте: кому и сколько доплатят

В марте этого года части пенсионерами поднимут пенсии. Именно в первый день весны состоится плановая индексация, в частности для тех, кто работает.

В постановлении Министерства социальной политики сообщается, что на 14% проиндексируют пенсии военнослужащим, в среднем такие выплаты поднимут на составит 700 грн. Также поднимут страховые пенсии, назначенные до 2019 года – среднее повышение составит 500 грн, а минимальное – не меньше 100, пишет Первая Лента.

Также на 14% проиндексируют пенсии для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии – средний рост будет составлять 400 грн.

Также в марте всем пенсионерам, чья пенсия не попала под индексацию, начнут доплачивать 135 грн в месяц. Также вырастет и минимальная пенсия неработающим пенсионерам без полного страхового стажа до 2100 грн.

Пенсионерам, у которых есть полный страховой стаж, и он получает пенсию по инвалидности, будут выплачивать 2300 гривен.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году пенсии поднимут в шесть этапов.