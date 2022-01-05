В 2022 году пенсии поднимут в шесть этапов: подробности от Пенсионного фонда

В 2022 году в Украине пенсии будут поднимать сразу в шесть этапов. Такое заявление сделала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве Елена Бойко.

Она рассказала, что с 1 января подняли пенсии тем, которые исчислены в 5-кратном размере от минимальной заработной платы. В тоже время доплату в 9 процентов получат женщины, родившиеся с января по декабрь 1962 года, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

С 1 марта в связи с изменения средней заработной платы будет проведена индексации назначенных пенсий, а с 1 апреля в соответствии с законом будет проведен перерасчет пенсии работающим пенсионерам.

С 1 июля будут проведены повышения в связи с ростом прожиточного уровня для лиц, утративших трудоспособность. А именно этот показатель вырастет с 1934 гривен до 2027 гривен. Соответственно, доплаты, надбавки, выплачиваемые к пенсии, так же будут перечислены.

С октября 300 грн будут доплачиваться пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста. С 1 декабря в связи с изменением прожиточного уровня будет произведен перерасчет пенсии.

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