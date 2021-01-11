Украинцы не гонятся за акциями мировых техногигантов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отмечает, что в 2020 году население не покупало акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices и Visa. Об этом сообщили в комиссии.

Фото: ua.news

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Что отметила НКЦБФР

По состоянию на конец декабря 2020 года информации о покупке ценных бумаг Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices и Visa отсутствовала как на биржевом, так и внебиржевом рынках.

Что предшествовало

Нацкомиссия допустила к обращению в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Advanced Micro Devices и Visa 8 декабря прошлого года. Об этом «Минфин» писал в статье «Акции Tesla и Facebook будут продавать в Украине: стоит ли их покупать здесь».

Еще ранее, в марте 2019 года, НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции корпорации Apple Inc. (США) и американские казначейские обязательства (US Treasuries) со сроком погашения 30 января 2023 года.

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Что говорит законодательство

Согласно положению о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, решение о допуске принимается Нацкомиссией по заявлению иностранного эмитента ценных бумаг или Центрального депозитария ценных бумаг в отношении всех ценных бумаг соответствующего выпуска эмитента.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Эмитент иностранных ценных бумаг дополнительно взаимодействует с фондовой биржей для обеспечения прохождения процедуры листинга ценных бумаг.

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Источник: МинФин